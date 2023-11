Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 115,42 EUR.

Die Airbnb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 115,42 EUR. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 115,42 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,42 EUR. Bisher wurden heute 86 Airbnb-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (140,12 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 17,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 32,85 Prozent sinken.

Am 01.11.2023 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,63 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 3.397,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.884,41 USD erwirtschaftet worden waren, um 17,77 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Airbnb am 13.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,88 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

