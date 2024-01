Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittag billiger

So bewegt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 147,26 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie notierte um 11:55 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 147,26 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 1.381 Aktien.

Bei 154,95 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,55 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,68 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbnb veröffentlichte am 01.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 6,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.397,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2023 8,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

NYSE-Handel S&P 500 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag