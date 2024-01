Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag billiger

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 146,50 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 146,50 USD. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 146,29 USD ab. Bei 148,65 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten 361.279 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 154,95 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2023 bei 103,55 USD. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 41,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.11.2023 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.397,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.884,41 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 13.02.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,21 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

