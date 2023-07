Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb tendiert am Mittag südwärts

So bewegt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 152,93 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 11:54 Uhr 0,3 Prozent auf 152,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.345 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei 154,48 USD erreichte der Titel am 28.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,01 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,92 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 46,43 Prozent sinken.

Airbnb ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1.818,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 1.508,94 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,58 USD je Airbnb-Aktie.

