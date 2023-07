Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb reagiert am Montagnachmittag positiv

Blick auf Airbnb-Kurs

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 153,62 USD. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 154,95 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 153,98 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 618.065 Aktien.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 0,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,92 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,67 Prozent.

Airbnb ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb -0,03 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.818,00 USD – ein Plus von 20,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 1.508,94 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Airbnb am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,58 USD je Airbnb-Aktie.

