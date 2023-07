Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Montagvormittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 138,18 EUR.

Um 09:15 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 138,18 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 137,84 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 138,48 EUR. Zuletzt wechselten 766 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 140,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Bei 77,20 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbnb ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 1.818,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 1.508,94 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Airbnb am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,58 USD je Aktie belaufen.

