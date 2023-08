Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Airbnb-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 131,80 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 131,80 USD. Zwischenzeitlich stieg die Airbnb-Aktie sogar auf 131,80 USD. Bei 130,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 530.125 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 81,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 60,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.484,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.104,11 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Airbnb am 01.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 5,17 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

