Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Vormittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 120,90 EUR.

Die Aktie legte um 09:08 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 120,90 EUR zu. Bei 120,90 EUR markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 120,06 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 408 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 140,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 77,20 EUR. Mit Abgaben von 36,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbnb ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.484,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 2.104,11 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 5,17 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

