Airbnb Aktie News: Airbnb am Mittag mit Einbußen

Um 12:22 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 115,32 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 114,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,20 EUR. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 296 Aktien.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 187,34 EUR an. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 38,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 83,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Airbnb ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,11 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57,59 Prozent auf 2.104,11 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.335,20 USD erwirtschaftet worden.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 01.11.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 01.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,60 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

