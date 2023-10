Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 117,57 USD.

Das Papier von Airbnb konnte um 12:00 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 117,57 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.234 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 154,95 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). 31,79 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,92 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 30,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 03.08.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.484,00 USD – ein Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2.104,11 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2023 3,94 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

