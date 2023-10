Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 116,59 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 09:08 Uhr 0,3 Prozent auf 116,59 USD. Zuletzt wechselten 4 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 154,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 24,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (81,92 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,74 Prozent.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.484,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.104,11 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,94 USD je Aktie.

