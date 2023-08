Airbnb’s Q2-Ergebnisse

Autor/in: Nkosilathi Dube, Trive Financial Marktanalyst

Die Ergebnisse von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010) für das zweite Quartal sind ein eindrucksvoller Beweis für die Widerstandsfähigkeit der Reisebranche und ein Zeichen für das lebhafte Comeback des Unternehmens auf der globalen Reisebühne nach der Pandemie. Mit dem neunten Quartal in Folge, in dem die Ergebnisse die Erwartungen übertrafen, steht das Unternehmen an der Schwelle zu einem vielversprechenden Wachstum und profitiert von der nach einem verhaltenen Jahr 2020 wieder aufkommenden Reiselust.

Da Reisen und Tourismus wieder an Dynamik gewinnen, haben sich die Erträge von Airbnb positiv entwickelt. Kennzahlen wie die Anzahl der gebuchten Übernachtungen und Erlebnisse sowie der Bruttobuchungswert zeigen nach oben und signalisieren einen stabilen Aufschwung. Mit einem Gewinn von 0,98 USD pro Aktie und einem Umsatz von 2,48 Mrd. USD übertraf Airbnb die Prognosen der Wall Street um beachtliche 21,92 %.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals von Airbnb zeigen eine Nettogewinnmarge von 26 %, die höchste, die jemals in diesem Zeitraum erzielt wurde. Diese Leistung wird durch solide Fundamentaldaten und strategische Fähigkeiten untermauert, die die Stärke des Unternehmens bei der Anpassung an dynamische Marktumgebungen unterstreichen. Darüber hinaus verdeutlicht ein historischer Rekord an aktiven Nettoangeboten, die im Laufe des Quartals hinzukamen, das Engagement von Airbnb für eine florierende Gastgeber-Community.

Technische Analyse

Ein bemerkenswerter Kursanstieg von 59 % seit Jahresbeginn spiegelt die Reaktion des Unternehmens auf die gestiegene Reisenachfrage und die robuste Gewinnentwicklung wider. Die Kursänderung folgt auf eine Periode eines absteigenden Kanalmusters, ein Trend, der nach dem anfänglichen Hoch im ersten Quartal 2021 bestätigt wurde.

Die diesjährige Aufwärtsdynamik brach aus den Grenzen des Kanalmusters aus und markierte einen entscheidenden Punkt, als sich ein Unterstützungsniveau bei 103,55 USD pro Aktie konsolidierte. Der Aufwärtstrend stieß jedoch bei 154,95 USD pro Aktie auf Widerstand, was zu einem vorübergehenden Rückschlag führte. Die Aktie des Unternehmens wird derzeit am 38,20 %-Fibonacci-Retracement-Level gehandelt. Sie befindet sich an einem Scheideweg und wartet darauf, dass sich die hervorragenden Ergebnisse des zweiten Quartals in der Stimmung der Anleger niederschlagen.

Wenn das Vertrauen in die Gewinne von Airbnb anhält, könnte das Niveau von 135,32 USD pro Aktie oder das 38,20 %-Niveau als Unterstützung dienen. Für optimistische Investoren ist die Marke von 154,95 USD pro Aktie ein interessantes Niveau, das die potenziellen Vorteile eines stabilen Momentums widerspiegelt. Umgekehrt könnte eine Abwärtsbewegung die 61,80 %-Goldmedaille auslösen, die Schnäppchenjägern einen weiteren günstigen Einstieg ermöglichen könnte.

Fundamentalanalyse

Die Leistung von Airbnb im zweiten Quartal zeigt die Erholung und Robustheit der Reisebranche. Mit 2,5 Mrd. USD verzeichnet das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 18 % gegenüber dem zweiten Quartal 2022 und verdeutlicht damit die ungebrochene Stärke der Reisenachfrage. Dieses bemerkenswerte Wachstum ist auf die steigende Zahl der gebuchten Übernachtungen und Erlebnisse zurückzuführen, die durch stabile durchschnittliche Tagesraten (ADR) unterstützt wurden.

Der Nettogewinn stieg im zweiten Quartal auf 650 Mio. USD, ein beeindruckender Zuwachs von 271 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Dieser beachtliche Sprung ist dem Zusammenspiel von Umsatzwachstum, durchdachtem Kostenmanagement und kumulierten Zinserträgen zu verdanken. Die Nettogewinnmarge des Quartals von 26 % stellt einen historischen Rekord für ein zweites Quartal dar und unterstreicht Airbnbs Führungsposition bei der Steuereffizienz.

Die Fähigkeiten von Airbnb erstrecken sich auch auf ein diszipliniertes Kostenmanagement: Das bereinigte EBITDA stieg im zweiten Quartal auf 819 Mio. USD, was einer Steigerung von 15 % gegenüber dem zweiten Quartal 2022 entspricht. Dies spiegelt ein Geschäftsmodell wider, das auf Wachstum ausgerichtet ist und gleichzeitig eine straffe und effiziente Kostenstruktur beibehält.

Ein weiterer Beleg für das gute Quartal ist der Anstieg der gebuchten Übernachtungen und Erlebnisse im zweiten Quartal 2023 um 11 % auf 115 Mio. USD im Vergleich zum Vorjahr. Das Wachstum erstreckte sich über alle Regionen und führte zu einem Anstieg des Bruttobuchungswertes (BBW) um 13 % im Vergleich zum Vorjahr auf 19,1 Mrd. USD. Dies steht im Einklang mit der starken Kombination aus steigenden Buchungen und stabilen ADRs.

Die Wachstumsphase von Airbnb wird durch den beeindruckenden Anstieg der aktiven Angebote um 19 % im Vergleich zum Vorjahr verdeutlicht und spiegelt die Resonanz der Plattform in verschiedenen Regionen, Segmenten und Preisklassen wider. Mit dem Überschreiten der Schwelle von 7 Mio. aktiven Angeboten hat Airbnb eine beispiellose Leistung vollbracht und mehr aktive Angebote hinzugefügt als in jedem anderen Quartal seiner Geschichte.

Die globale Expansion wird durch ein zweistelliges Wachstum des Angebots in allen Regionen gekrönt, wobei Asien-Pazifik und Lateinamerika mit exponentiellen Wachstumsraten führend sind. Diese Dynamik geht nahtlos einher mit dem rasanten Aufstieg des grenzüberschreitenden Reisens, der sich in einem bemerkenswerten Wachstum von 16 % bei den grenzüberschreitenden Übernachtungen niederschlägt – ein Phänomen, das die neue Entdeckungslust der globalen Gemeinschaft unterstreicht.

Die optimistische Prognose von Airbnb sieht für das dritte Quartal 2023 einen Umsatz zwischen 3,3 und 3,4 Mrd. USD vor. Dieses erwartete Wachstum von 14 % bis 18 % gegenüber dem Vorjahr spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, seine Stärken bei der Navigation in dynamischen Umgebungen und bei der Nutzung wiederkehrender Reisetrends zu nutzen.

Quelle: Trive – Airbnb Inc, Nkosilathi Dube

Quelle: Trive – Airbnb Inc, Nkosilathi Dube

Die Entwicklung von Airbnb zeigt eine überzeugende Geschichte der Widerstandsfähigkeit, mit einem Wachstum von vor der Pandemie bis nach der Pandemie. Das Wachstum ist offensichtlich: Der Bruttobuchungswert stieg im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zu 2019 um 95 %, während die Anzahl der gebuchten Übernachtungen und Erlebnisse im gleichen Zeitraum um 37 % zunahm. Diese Daten bestätigen die Fähigkeit von Airbnb, sich anzupassen und in einer sich verändernden Landschaft zu gedeihen.

Quelle: Trive – Koyfin, Nkosilathi Dube

Einst von pandemiebedingten Schließungen überschattet, hat sich der Aktienkurs von Airbnb in der Zeit nach der Pandemie gewandelt. Mit der Erholung des weltweiten Reiseverkehrs steigen auch die Einnahmen und Gewinne des Unternehmens. Nachdem die Aktie im vierten Quartal 2022 ihren Tiefststand erreicht hatte, stieg sie aufgrund des wiedergewonnenen Vertrauens der Investoren und übertraf den S&P500 Index deutlich, was das wiedergewonnene Vertrauen und das Wachstumspotenzial widerspiegelt.

Quelle: Trive – Koyfin, Nkosilathi Dube

Obwohl die Rentabilität von Airbnb mit EBIT- und Nettogewinnmargen von 21,55 % bzw. 25,31 % ansprechend ist, liegt das Unternehmen im Vergleich zu Hotelgiganten wie Marriott International im Mittelfeld. Traditionelle Hoteliers behalten die Oberhand bei der Rentabilität, was eine nuancierte Kombination des innovativen Modells von Airbnb mit den etablierten Stärken der traditionellen Hotellerie darstellt.

Nach Diskontierung der zukünftigen Cashflows ergibt sich ein fairer Wert von 156,00 USD pro Aktie.

Zusammenfassung

Inmitten einer Renaissance des Reisens nach der Pandemie unterstreicht der rasante Gewinn von Airbnb im zweiten Quartal in Höhe von 2,5 Mrd. USD in Verbindung mit beeindruckenden Kennzahlen wie gebuchten Übernachtungen und Erlebnissen sowie einem robusten Wachstum des Bruttobuchungswerts die solide Entwicklung des Unternehmens. Mit einer strategischen Nettogewinnmarge von 26 % zeigt Airbnb, dass es seine Finanzen im Griff hat, auch wenn es hinter den traditionellen Hotelgiganten zurückbleibt. Die Anpassungsfähigkeit von Airbnb zeigt sich in der Ausgewogenheit zwischen Innovation und den etablierten Stärken des Gastgewerbes. Angesichts der Tatsache, dass die Zeit nach der Pandemie in vollem Gange ist, könnte der faire Wert von 156,00 USD pro Aktie mittel- bis langfristig erreicht werden.

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Der Wert der Investitionen kann sowohl steigen als auch sinken.

Dieses Material (unabhängig davon, ob es Meinungen enthält oder nicht) dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände oder Anlageziele einer Person. Nichts in diesem Material stellt eine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar oder sollte als solche angesehen werden. Trive Financial Services Malta Limited haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.trive.com/de