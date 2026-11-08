Airbnb stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

08.11.26 06:35 Uhr

Airbnb äußerte sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,43 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,05 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,69 Prozent auf 6,82 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,70 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net