Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 140,08 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14:05 Uhr 0,2 Prozent auf 140,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 139,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 95.975 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 2,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,64 EUR am 29.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,02 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 146,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

