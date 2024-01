Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 140,08 EUR.

Die Aktie legte um 14:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 140,08 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 139,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 95.975 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,98 EUR an. Gewinne von 2,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (110,64 EUR). Mit Abgaben von 21,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,25 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 14.897,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

