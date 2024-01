Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 140,08 EUR.

Die Aktie legte um 14:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 140,08 EUR zu. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 140,26 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 95.975 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 143,98 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 110,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,25 EUR.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.897,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 13.309,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 15.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

