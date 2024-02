Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 147,60 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 147,60 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 146,88 EUR ab. Bei 147,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 84.170 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 151,30 EUR erreichte der Titel am 30.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 2,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 112,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 24,11 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 151,25 EUR.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.897,00 EUR – ein Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

