Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 147,54 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 147,54 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 146,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 147,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 127.453 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 151,30 EUR markierte der Titel am 30.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 2,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 112,02 EUR am 07.02.2023. Mit Abgaben von 24,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 151,25 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 14.897,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.309,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

