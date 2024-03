Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag billiger

01.03.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 152,72 EUR ab.

Werbung

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 152,72 EUR nach. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 152,72 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 154,16 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 69.760 Aktien. Bei einem Wert von 154,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,94 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 114,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 151,88 EUR. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 2,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.644,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.886,00 EUR ausgewiesen. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,59 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie Experten sehen bei Airbus SE (ex EADS)-Aktie Potenzial Airbus-Aktie schwächer: Airbus errichtet neues Brandschutz-Zentrum in Bremen - Hubschrauber-Aufträge Airbus-Aktie legt zu: Airbus sichert sich Hubschrauber-Aufträge

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Airbus