Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 153,56 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 153,56 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 154,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 154,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 271.392 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 25,71 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 151,88 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 2,13 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 22.886,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.644,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

