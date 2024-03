Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag im Plus

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 153,70 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 153,70 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 154,16 EUR. Bei 154,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 7.468 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,16 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 114,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 151,88 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20.644,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14.897,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,59 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Experten sehen bei Airbus SE (ex EADS)-Aktie Potenzial

Airbus-Aktie schwächer: Airbus errichtet neues Brandschutz-Zentrum in Bremen - Hubschrauber-Aufträge

Airbus-Aktie legt zu: Airbus sichert sich Hubschrauber-Aufträge