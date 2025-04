Blick auf Aktienkurs

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag im Plus

01.04.25 12:06 Uhr

Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 166,72 EUR.

Wer­bung

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 166,72 EUR zu. Bei 166,96 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 163,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 53.964 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 177,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,38 Prozent. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 33,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,63 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 181,33 EUR für die Airbus SE-Aktie aus. Am 20.02.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 1,85 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 30.04.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 06.05.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,65 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie März 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Airbus SE-Aktie Zurückhaltung in Paris: CAC 40 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein CAC 40 aktuell: CAC 40 nachmittags leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com