Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag stärker

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17:35 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 127,16 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 127,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,40 EUR. Bisher wurden heute 232.376 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.04.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 1,96 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 143,00 EUR angegeben.

Am 16.02.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 20.644,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.994,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2023 veröffentlicht. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

