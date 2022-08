Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) büßt am Vormittag ein

Um 01.08.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 104,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 104,20 EUR. Bei 104,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.565 Stück gehandelt.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 121,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 88,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 17,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,09 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,87 EUR, nach 1,79 EUR im Vorjahresvergleich. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.810,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.177,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 01.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,03 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

