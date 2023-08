Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 132,00 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 132,00 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 131,90 EUR. Bei 134,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 105.614 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,09 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 34,45 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,50 Prozent auf 15.900,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Was Analysten von Airbus SE (ex EADS) erwarten

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Airbus-Aktie rutscht dennoch ab: Airbus bestätigt nach Gewinnanstieg im 2. Quartal Prognose