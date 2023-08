Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verliert am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 133,28 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 133,28 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 131,80 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,54 EUR. Bisher wurden heute 248.774 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 4,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,08 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,78 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.000,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.900,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,61 EUR je Aktie aus.

