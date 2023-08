Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Vormittag freundlich

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 134,18 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 134,18 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 134,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 134,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.570 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Mit Abgaben von 35,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,78 EUR.

Am 26.07.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent auf 15.900,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

