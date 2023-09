Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 134,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,0 Prozent auf 134,10 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 134,10 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 134,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 120.833 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 138,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 35,47 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,78 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.900,00 EUR im Vergleich zu 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

So stuften die Analysten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im vergangenen Monat ein

Lufthansa-Aktie höher: Lufthansa integriert die letzten beiden Airbus A380 wieder in die Flotte

Airbus-Aktie gewinnt: Airbus eröffnet neue Produktionshalle im Hamburger Werk