DAX24.007 +0,4%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.548 +1,0%Euro1,1725 +0,3%Öl68,17 +0,1%Gold3.473 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Asiens Börsen uneins -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
BVB-Aktie dennoch leichter: Deutscher Champions-League-Pionier - Sieg gegen Union Berlin BVB-Aktie dennoch leichter: Deutscher Champions-League-Pionier - Sieg gegen Union Berlin
Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme Orsted-Aktie zieht an: Equinor beteiligt sich an Kapitalmaßnahme
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Airbus SE im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Montagvormittag fester

01.09.25 09:24 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Montagvormittag fester

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 179,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
181,58 EUR 2,08 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 179,88 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 180,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 179,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.829 Airbus SE-Aktien.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,94 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,92 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,77 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 197,56 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Am 29.10.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Airbus SE-Aktie ein

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen

Boeing-Aktie steigt: Boeing nähert sich offenbar Großauftrag aus China

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
01.05.2025Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen