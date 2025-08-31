Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Montagvormittag fester

Airbus SE im Fokus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 179,88 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 179,88 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 180,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 179,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.829 Airbus SE-Aktien.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,94 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,92 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,77 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 197,56 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Am 29.10.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,47 EUR fest.

