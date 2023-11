Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittag gestärkt

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 126,44 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 126,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 126,88 EUR. Bei 126,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 32.143 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 9,71 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 107,04 EUR am 07.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 143,44 EUR angegeben.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,47 Prozent auf 15.900,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

So schätzen die Analysten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Oktober 2023 ein

Airbus-Aktie im Plus: Airbus hat Auftrag von Korea Air erhalten

easyJet-Aktie gibt ab: easyJet sieht kein Wachstum in Deutschland