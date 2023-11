Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag ohne große Veränderung

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 126,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 126,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 126,68 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 126,14 EUR. Bei 126,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 5.518 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,92 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.12.2022 bei 107,04 EUR. Abschläge von 15,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 143,44 EUR an.

Am 27.07.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.900,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 13.309,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

