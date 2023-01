Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) legt am Montagnachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 2,2 Prozent auf 113,84 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 113,98 EUR. Bei 112,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 105.860 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 5,96 Prozent niedriger. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 31,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 149,80 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 28.10.2022 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,51 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.309,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 10.518,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 4,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Bildquellen: Airbus