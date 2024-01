Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 141,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 142,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105.569 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,98 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,87 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,70 EUR ab. Abschläge von 20,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 146,25 EUR angegeben.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 0,85 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.897,00 EUR – ein Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

