Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Dienstagvormittag

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 140,98 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 140,98 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 141,30 EUR. Bei 140,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.753 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.01.2023 bei 111,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,77 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 146,25 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 14.897,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 13.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

