Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag stärker

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 117,04 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 117,46 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 116,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 185.638 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,00 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 4,07 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 35,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 141,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent auf 13.309,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.518,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 16.02.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 4,87 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie gesucht: Airbus und Qatar Airways könnten Streit womöglich bald beilegen

Boeing-Aktie an der NYSE höher: Boeing mustert Jumbo-Jet 747 aus - Letzte Maschine übergeben

Erste Schätzungen: Airbus SE (ex EADS) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus