Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Vormittag

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 116,16 EUR zu. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 116,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,00 EUR. Bisher wurden heute 11.576 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 4,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 141,00 EUR.

Am 28.10.2022 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.309,00 EUR im Vergleich zu 10.518,00 EUR im Vorjahresquartal.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 15.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 4,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie gesucht: Airbus und Qatar Airways könnten Streit womöglich bald beilegen

Boeing-Aktie an der NYSE höher: Boeing mustert Jumbo-Jet 747 aus - Letzte Maschine übergeben

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com