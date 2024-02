Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 149,04 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 149,04 EUR nach oben. Bei 149,14 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 148,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.090 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 151,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 112,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2023). Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 33,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 151,25 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 14.897,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

So stuften die Analysten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im vergangenen Monat ein

Airbus-Aktie gibt nach: Airbus und Partner wollen Machbarkeitsstudie zum Thema Wasserstoff durchführen

DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbus SE (ex EADS)-Investment von vor 5 Jahren verdient