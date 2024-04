Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verbilligt sich am Mittag

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 169,94 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 169,94 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 168,98 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 170,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 81.667 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,08 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 29,34 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,40 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 172,63 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22.886,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,65 EUR fest.

