Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gibt am Mittwochmittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 162,98 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Airbus SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 162,98 EUR ab. Die Airbus SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 162,98 EUR ab. Bei 167,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 110.280 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 177,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 23,46 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,63 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 181,33 EUR an.

Airbus SE gewährte am 20.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,72 Mrd. EUR – ein Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Am 06.05.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,65 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 steigt letztendlich