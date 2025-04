Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 162,22 EUR abwärts.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 162,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 160,80 EUR. Bei 167,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 225.015 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 8,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 23,10 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,63 EUR je Airbus SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 181,33 EUR.

Airbus SE ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 24,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,00 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

