Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Vormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 167,22 EUR nach.

Das Papier von Airbus SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 167,22 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE-Aktie ging bis auf 166,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 167,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.300 Airbus SE-Aktien.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,36 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 6,06 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 25,40 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,63 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 181,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 20.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,85 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 24,72 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,65 EUR je Aktie aus.

