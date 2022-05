Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag ins Minus

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,9 Prozent auf 104,58 EUR nach. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 103,16 EUR nach. Bei 104,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 201.194 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 90,32 EUR. Mit Abgaben von 15,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,50 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 17.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 16.994,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.460,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2022 terminiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 27.07.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie im April 2022

Boeing-Aktie unter Druck: Boeing beginnt Geschäftsjahr mit Milliardenverlust - Neue 777X verzögert sich weiter

Airbus-Aktie gibt nach: Airbus und ITA wollen mit Kooperation Flugtaxis in Italien voranbringen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus