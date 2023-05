Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Airbus 126,68 EUR

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 127,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 126,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 126,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.010 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.04.2023 markierte das Papier bei 129,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 46,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 143,00 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.644,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 16.994,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,56 EUR je Aktie belaufen.

