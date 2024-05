Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verliert am Donnerstagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 153,72 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 153,72 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 153,12 EUR. Bei 154,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 56.372 Aktien.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,43 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,08 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 28,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 179,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,13 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 37,85 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 6,57 EUR im Jahr 2024 aus.

