Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 153,54 EUR nach.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 153,54 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 153,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 154,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 97.474 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 11,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,79 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,38 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,13 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,57 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

