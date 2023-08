Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 130,94 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 130,94 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 130,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 130,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 6.835 Stück.

Bei 138,72 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 5,61 Prozent niedriger. Bei 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 33,92 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,78 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.900,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 12.000,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,62 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Was Analysten von Airbus SE (ex EADS) erwarten

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Airbus-Aktie rutscht dennoch ab: Airbus bestätigt nach Gewinnanstieg im 2. Quartal Prognose