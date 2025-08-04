Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagvormittag verlustreich

Blick auf Airbus SE-Kurs

Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 181,74 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 181,74 EUR ab. Der Kurs der Airbus SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 181,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 181,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.352 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 186,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 2,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 45,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,77 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 197,56 EUR an.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 16,07 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 16,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Airbus SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,47 EUR im Jahr 2025 aus.

