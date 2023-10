Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 127,24 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 127,24 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,46 EUR zu. Bei 126,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 43.300 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 138,72 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,02 Prozent. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 47,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 141,11 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023. Auf der Umsatzseite standen 15.900,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.000,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

