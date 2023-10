Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 127,52 EUR nach oben.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 127,52 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 127,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.504 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 32,14 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 141,11 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 15.900,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

