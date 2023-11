Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 129,28 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 129,28 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 129,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 129,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 129.400 Stück.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,30 Prozent. Am 07.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 107,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 143,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,47 Prozent auf 15.900,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

